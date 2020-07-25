В Индии COVID-19 подхватили более 1.3 млн человек

Общество

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В Индии общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло отметки в 1.3 млн человек. За последние сутки прирост составил 48 тысяч человек.

О новом антирекорде 25 июля сообщило министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии. Также, по данным ведомства, общее число смертей от симптомов коронавируса в стране достигло 31 358.

Издание REGNUM также сообщает, что всего в стране от коронавируса излечились 849 431 человек. При этом 32 223 — за минувшие сутки.