В Индии более 1 миллиона человек заразились коронавирусом

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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии превысило 1 миллион. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

По последним данным Минздрава, в Индии общее число заболевших составляет 1 003 832. За все время пандемии зарегистрировано 25 602 летальных исходов. За прошедшие сутки коронавирус выявлен более чем у 34,9 тысячи человек.

По числу случаев заражения Индия находится на третьем месте в мире, пишет «Russia Today».

Индия стала третьей в списке стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса, подвинув в этом списке Россию.