В Грузии вспыхнули массовые беспорядки за отказ продать пиво в долг

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В грузинском Дманиси продавец магазина отказалась продавать алкоголь в долг компании молодых людей, спровоцировав тем самым беспорядки.

Они продолжались более суток и чуть не привели к межэтническому конфликту. 16 мая в магазин зашла группа молодых людей, которые попросили продавщицу продать им пиво в долг, но та отказала, потому что не могла сделать это без разрешения старшего продавца. В ответ на нее посыпались оскорбления и угрозы. Обиженные молодые люди решили разобраться с хозяином магазина и привели подмогу. Предприниматель решил защищаться - завязалась драка с участием около 30 человек. В ход шли бейсбольные биты, дубинки и прочие подручные средства. В результате налета магазин был разгромлен.

Конфликт носил этнические корни, так как торговая точка принадлежала азербайджанцам, а группа парней состояла из переселенцев из Сванетии. Драку сумели остановить силовики, которые с трудом всех разняли.

Тем временем, 17 мая конфликт разгорелся с новой силой. В городе продолжились беспорядки при участии сотен человек, вооруженных камнями и дубинками. Чтобы их успокоить, подключили полицию и спецназ.

К вечеру у въезда в город собралась толпа агрессивно настроенных людей, которая пыталась прорвать кордон полиции. Бунтующие также пытались добраться до здания полиции, где находятся задержанные участники погромов. В настоящее время представители конфликтующих сторон пришли к согласию, сообщает телеканал «360».