В Госдуме не хотят выполнять президентские задачи с помощью покойника

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Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил на заседании парламента с критикой госпрограмм.

По словам выступающего, имеющиеся программы стоит сравнить с покойником, который может «выглядеть обалденно совершенно, но не оживет».

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников, к которому Макаров обратился со следующей инициативой, идею отказа от госпрограмм не поддержал. По мнению министра, они являются важным инструментом, связывающим бюджет и намеченные правительством цели.

Однако, как сообщает РБК, Решетников признал необходимость доработок.

«Потому что очевидно, что действующая система целевых индикаторов программ в том виде, как есть, не отражает и не полностью нацелена на достижение тех задач, которые поставил президент», — добавил он.