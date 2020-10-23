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В Госдуме не хотят выполнять президентские задачи с помощью покойника

Кирилл Савушкин
23 октября, 2020 18:25
1 мин
Photo
Flickr

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил на заседании парламента с критикой госпрограмм.

По словам выступающего, имеющиеся программы стоит сравнить с покойником, который может «выглядеть обалденно совершенно, но не оживет».

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников, к которому Макаров обратился со следующей инициативой, идею отказа от госпрограмм не поддержал. По мнению министра, они являются важным инструментом, связывающим бюджет и намеченные правительством цели.

Однако, как сообщает РБК, Решетников признал необходимость доработок.

«Потому что очевидно, что действующая система целевых индикаторов программ в том виде, как есть, не отражает и не полностью нацелена на достижение тех задач, которые поставил президент», — добавил он.

темы
Госдума
Минэкономразвития
Максим Решетников
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