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В Гонконге выявили мутацию коронавируса с необычайно долгим инкубационным периодом

Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 10:59
1 мин
Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 10:59
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Гонконге выявили мутацию коронавируса N501Y. Местные власти поместили 80 жителей одного из домов на карантин после обнаружения у одного из них первого случая заражения.

Жильцы дома проведут на карантине три недели. Эта мутация была обнаружена у жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где он работал инженером.

При этом заболевший не имел никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавируса показали отрицательный результат во время его трехнедельного карантина в отеле. Предполагается, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм находился в необычайно долгом инкубационном периоде.

Отмечается, что введение карантина необходимо из-за того, что мутация штамма считается более заразной, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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Коронавирус
Общество
Гонконг
Мутация
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