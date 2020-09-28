В Гонконге небоскреб в виде бутона орхидеи будет распознавать людей по лицу

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Уникальный небоскреб создадут в виде бутона орхидеи в Гонконге.

В нем разместится деловой центр. Основное отличие будущего здания - система управления вентиляцией фасада, которая будет самостоятельно определять количество человек в офисе, и контролировать поступление воздуха. Сотрудникам офисов не придется иметь при себе пропуски - двери и лифты будут оснащены биометрической системой, распознающей людей по лицу.

Высота будущего здания - 190 метров. В нем будет 36 уровней над землей и пять уровней подземной парковки. Окружать высотное здание будет парк с высотными деревьями, а на последнем этаже разместят открытый спортзал и ресторан с видом на мегаполис, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, в скором времени на Манхэттене в Нью-Йорке появится самый высокий и ультратонкий небоскреб. На пересечении Пятой авеню и 29-й улицы вырастет здание под названием 262 Fifth Avenue.

Столь инновационный проект, единственной опорой которого станет всего одна несущая стена, - появится в городе Большого яблока впервые. Эта жилая башня станет самой высокой на Манхэттене.