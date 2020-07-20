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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Артем Денисов
20 июля, 2020 23:26
2 мин
погода
Фото: pixabay.com

К 22 июля температура воздуха в Тверской, Смоленской, Московской областях понизится на 10 градусов.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, также похолодает на юге Западной Сибири. Кроме того, в Калининградской области в среду температура опустится до 17-18 градусов.

Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую области резкое похолодание не затронет, ожидается 20-25 градусов. В Приволжском федеральном округе спадет жара, температура к середине недели прогнозируется в пределах 27-28 градусов, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, аномальная жара в ряде российских регионов может свидетельствовать о предстоящей холодной зиме.

Как сообщила климатолог Екатерина Пестрякова, речь идет о установившейся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке жаркой погоде. Как отмечает эксперт, аномальные значения свидетельствуют об усилении «континентальности». Таким образом, вероятность холодной зимы составляет около 90 процентов, сообщает ura.ru.

темы
погода
гидрометцентр
холод
2 мин