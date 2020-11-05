Youtube / Морспас Морспас

Корабли, которые способны закончить строительство газопровода «Северный поток-2», направились в Германию. Это специальное судно «Артемис Оффшор» и судно снабжения «Остап Шеремета».

«Артемис Оффшор» - многофункциональный корабль, которым владеет Морская спасательная служба при Министерстве транспорта РФ. Судно оборудовано площадкой для посадки вертолётов. В свою очередь судном «Остап Шеремета» владеет ООО«Газпром флот».

4 ноября «Остап Шеремета» покинул порт Светлый под Клининградом и направился в Германию, следует из данных сервиса Marine Traffic. Конечной точкой судна значится немецкий порт Мукран. В этой точке находится логистическая база «Северного потока-2». Прибыть на место корабль должен уже 5 ноября.

Судну «Артемис Оффшор» предстоит тот же маршрут, оно ожидается в немецком порту также 5 ноября, передаёт Lenta.ru.