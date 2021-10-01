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Люди
В Германии появились парковочные места для представителей ЛГБТ-сообществ
1 октября, 2021 17:59
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Германии появились парковочные места для людей нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает Limburger Zeitung.
Парковка с местами для людей нетрадиционной ориентации появилась в городе Ханау, который расположен недалеко от Франкфурта. На подземной автостоянке выделили 3 места для представителей ЛГБТ-сообществ.
Однако остается загадкой, как власти намерены контролировать, действительно ли водители, которые припарковали автомобили в специально отведенных местах, являются частью ЛГБТ, пишут «Известия».
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