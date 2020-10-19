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В Германии после взрыва рухнул мост на автобане

Антон Мельников
19 октября, 2020 21:57
1 мин
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Youtube / Vizu4l

В Германии взорвали старую эстакаду на магистрали A-45 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Вместо неё будет построена эстакада с расширенным дорожным полотном.

По данным агентства dpa, для подрыва конструкции потребовалось около 60 кг взрывчатки. Вес взорванного моста оценивается в 12300 тонн.

Работы по сносу привлекли множество местных жителей, собралось около 2000 человек.

В ближайшие месяцы рабочие уберут обломки, после чего приступят к строительству нового путепровода в рамках проекта по расширению проезжей части. Новая часть магистрали будет расширена до шести полос движения. На работы здесь планируется потратить 44 млн евро. Эстакада должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году, передаёт Deutsche Welle.

темы
Германия
взрыв
дороги
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