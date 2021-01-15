В Германии откроют «тюрьму» для нарушителей локдауна
В Германии намерены открыть места для принудительного проживания для граждан, нарушающих локдаун. Первая такая «тюрьма» появится в Дрездене и станет общенациональным центром.
Сообщается, что для этих целей переоборудуют центр первичного приема беженцев, который был построен в 2017 году. Отправлять в «тюрьму» будут людей, повторно нарушившим локдаун.
О стоимости размещения в учреждении и условиях содержания пока неизвестно, сообщает телеграм-канал «Mash».
Извините за использование слова «локдаун», ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование в России этого слова (в переводе с английского – карантин).
Жириновский призвал беречь русский язык и использовать понятные всем слова. Депутат предложил заменить «локдаун» на режим «все закрыто».