В Германии откроют «тюрьму» для нарушителей локдауна

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В Германии намерены открыть места для принудительного проживания для граждан, нарушающих локдаун. Первая такая «тюрьма» появится в Дрездене и станет общенациональным центром.

Сообщается, что для этих целей переоборудуют центр первичного приема беженцев, который был построен в 2017 году. Отправлять в «тюрьму» будут людей, повторно нарушившим локдаун.

О стоимости размещения в учреждении и условиях содержания пока неизвестно, сообщает телеграм-канал «Mash».

Извините за использование слова «локдаун», ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование в России этого слова (в переводе с английского – карантин).

Жириновский призвал беречь русский язык и использовать понятные всем слова. Депутат предложил заменить «локдаун» на режим «все закрыто».