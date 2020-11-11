Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Германии неизвестные «профессионально» вынесли из здания таможни 6,5 млн евро

Марьям Ибрагимова
11 ноября, 2020 17:31
2 мин
Фото: dpa/dka vfd kat ent
Фото: dpa/dka vfd kat ent

Злоумышленники похитили около 6,5 миллионов евро наличными из Главного таможенного управления в городе Эммерих в Северном Рейне-Вестфалии. Полицейские отмечают, что преступники действовали профессионально.

Взлом немецкой таможни произошел 1 ноября. По имеющимся сведениям, в здание ворвались трое преступников. Предполагается, что с помощью специальной буровой установки они взломали подвальную дверь и пробили стену соседнего хранилища, где находилось несколько сейфов.

Свидетели сообщили, что видели троих мужчин в кепках у таможенного управления. Они были одеты в темную одежду и грузили похищенное в белый фургон. Одному из очевидцев удалось сфотографировать человека, который подавал сообщникам знаки возле здания. Позже он сел в машину и поехал в том же направлении, что и белый фургон.

Подозреваемого в настоящее время разыскивают как раз по этой фотографии. За информацию о местонахождении преступников власти готовы заплатить 100 тысяч евро, сообщает n-tv.

темы
Германия
таможня
хищение
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!