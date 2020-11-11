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Злоумышленники похитили около 6,5 миллионов евро наличными из Главного таможенного управления в городе Эммерих в Северном Рейне-Вестфалии. Полицейские отмечают, что преступники действовали профессионально.

Взлом немецкой таможни произошел 1 ноября. По имеющимся сведениям, в здание ворвались трое преступников. Предполагается, что с помощью специальной буровой установки они взломали подвальную дверь и пробили стену соседнего хранилища, где находилось несколько сейфов.

Свидетели сообщили, что видели троих мужчин в кепках у таможенного управления. Они были одеты в темную одежду и грузили похищенное в белый фургон. Одному из очевидцев удалось сфотографировать человека, который подавал сообщникам знаки возле здания. Позже он сел в машину и поехал в том же направлении, что и белый фургон.

Подозреваемого в настоящее время разыскивают как раз по этой фотографии. За информацию о местонахождении преступников власти готовы заплатить 100 тысяч евро, сообщает n-tv.