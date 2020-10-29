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В ФЗНЦ уверены, что Шугалея и Суэйфана вскоре передадут Москве

Кирилл Голубев
29 октября, 2020 13:35
2 мин

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич уверен, что социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана вскоре отправят на родину. Сейчас россиян приводят в порядок после тюрьмы.

В своем Telegram-канале Малькевич предположил, что судя по публикации ТАСС, наших соотечественников могут освободить уже в ноябре. На данный момент мужчин уже вывезли из неофициальной тюрьмы «Митига», где они провели почти полтора года. Теперь начался процесс подготовки пленных для передачи Москве, ведь их необходимо привести в порядок после длительных «истязаний в настоящем зиндане со средневековыми порядками».

Напомним, Максим Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном прибыл в Ливию для проведения социологического опроса среди населения в марте 2019 года. Их визит был согласован с местными властями, а на руках были все необходимые документы. Несмотря на это, Шугалея и Суэйфана похитили боевики ПНС, после чего мужчин поместили в неофициальную тюрьму «Митига», где они все это время удерживались без предъявления официальных обвинений.

Ранее глава ФЗНЦ в интервью для ФАН прокомментировал сообщение агентства Bloomberg, где говорилось о возможном освобождении ученых, которое должно состояться в ближайшее время. Малькевич допустил, что источнику можно доверять, ведь у Bloomberg налажены связи с зарубежными службами разведки.

темы
Шугалей
Митига
Освобождение
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