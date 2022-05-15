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В Финляндии арестована недвижимость Московского комсомольца
15 мая, 2022 13:17
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Финские власти наложили арест на загородный дом российского журналиста и главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева. Гусев попал под санкции Евросоюза относительно недавно из-за освещения событий специальный операции России на Украине.
«Газета «МК» поддерживает риторику Кремля, в частности те действия, которые угрожают независимости Украины и подрывает её суверенитет», - приводит «РИА-Новости» выдержку из заметки местного издания «Helsingin Sanomat»:
Сообщается, что в собственности россиянина числятся более 20 га земли в финском местечке Янаккала, а также загородный дом на берегу озера Кернаалнъяови.
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