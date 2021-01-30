В двух областях объявлен траур по погибшим в ДТП под Сызранью

Общество

Власти Самарской и Ульяновской областей объявили 31 января днем траура после ДТП с 12 погибшими.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло накануне вечером. В Сызранском районе

Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva.

По данным МВД, виноват водитель грузового автомобиля, который допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется главное управление СК России, пишет телеканал 360.