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Общество
В двух областях объявлен траур по погибшим в ДТП под Сызранью
30 января, 2021 14:21
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Власти Самарской и Ульяновской областей объявили 31 января днем траура после ДТП с 12 погибшими.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло накануне вечером. В Сызранском районе
Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva.
По данным МВД, виноват водитель грузового автомобиля, который допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется главное управление СК России, пишет телеканал 360.
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