Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

В двух областях объявлен траур по погибшим в ДТП под Сызранью

Сергей Михневич
30 января, 2021 14:21
1 мин
Сергей Михневич
30 января, 2021 14:21
1 мин
В двух областях объявлен траур по погибшим в ДТП под Сызранью
Flickr

Власти Самарской и Ульяновской областей объявили 31 января днем траура после ДТП с 12 погибшими.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло накануне вечером. В Сызранском районе

Самарской области столкнулись фура DAF, микроавтобус Citroen с пассажирами и легковушка Chevrolet Niva.

По данным МВД, виноват водитель грузового автомобиля, который допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Расследованием займется главное управление СК России, пишет телеканал 360.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
происшествия
ДТП
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!