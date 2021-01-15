В доме у сестры главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина найден труп с пачкой денег

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На территории загородного дома Татьяны Филипповой обнаружен труп мужчины. Женщина приходится сестрой главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину.

Умершим оказался 48-летний Дмитрий Сака. Его нашел один из охранников резиденции. Он заметил, что на территории давно не убирали снег, после чего позвонил Дмитрию, который отвечал за содержание участка. Когда тот не ответил на звонок, охранник решил проведать его в домике для прислуги, где и обнаружил умершего Дмитрия.

Рядом с телом мужчина обнаружил порядка 9 тысяч долларов, а также бутылку водки.

Прибывшая на место происшествия полиция следов насильственной смерти не обнаружила. Причина смерти неизвестна, передаёт telegram-канал Baza.