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В ДНР попросили не ускорять спецоперацию в четь 9 мая
6 мая, 2022 18:25
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин считает неправильным любые попытки приурочить освобождение Донбасса к 9 мая.
«Полагаю, это невозможно. Как в случае со штурмом «Азова», мы должны прежде всего ценить жизни и своих бойцов, и мирного населения», - приводит слова политика «Lenta.ru».
Тактику ведения боя на Украине Гагин сравнил с хирургическими операциями. Он напомнил, что для минимизации жертв разведка с последующими авиаударами и артобстрелом должна предшествовать действиям пехоты. И призвал российских военных не подгонять свои действия под какую-то определенную дату искусственно.
Ранее с аналогичной позицией выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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