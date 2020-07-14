В детском лагере выявлено заболевание коронавирусом

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В детском лагере в Кировской области один ребенок заболел коронавирусом. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сообщается, что один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализирован в инфекционный госпиталь. В настоящее время у всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на коронавирус. Все находятся под медицинским наблюдением. Лагерь продолжает работать, пишет «РИА Новости».

Ранее эпидемиолог и член Научного совета при Минздраве Франции Арно Фонтане заявил, что конец эпидемии скоро не произойдёт, до этого ещё очень далеко.

Эффективная вакцина против коронавируса может быть разработана лишь в 2021 году.