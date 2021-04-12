В деле о крупном пожаре на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге появился мотив

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Территория исторической фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, где сегодня вспыхнул крупный пожар, месяц назад была отдана под застройку. Об этом сообщил петербуржский градозащитник и глава инициативного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

По его словам, в марте территорию сгоревшей петербуржской фабрики передали под застройку многоквартирных жилых домов. Информация подтверждается данными на градостроительном портале комитета по городской архитектуре.

«Уничтожение памятников — старый способ освобождения места для новостроек и торговых центров, — отметил градозащитник. — Это поджог чистой воды. Там кирпич, он так не горит».

Он пояснил, что комплекс зданий «Невской мануфактуры» был включен в перечень объектов, которые представляют «историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В связи с этим, владелец объекта обязан следить за сохранением памятника. Однако, в связи с крупным пожаром памятник, вероятно, будет безвозвратно утерян.

«В заключениях скорее всего напишут, что восстановлению не подлежит. Не сомневаюсь, что такой документ уже где-то есть», — приводит слова градозащитника Znak.com.

Напомним, 12 апреля около 13:00 стало известно, что в историческом здании «Невской мануфактуры» вспыхнул пожар. Пожар продолжался более 4 часов. В ходе тушения погиб один пожарный, его гибель подтвердили в МЧС. Также погиб рабочий мануфактуры. Не менее двух сотрудников экстренных служб получили ожоги. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров.

Сообщений о том, что пожар окончательно потушен пока не поступало.