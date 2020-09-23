Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В водах Дании из-за плохой видимости произошла авария с российским военным кораблем

Лилия Караева
23 сентября, 2020 14:03
2 мин
Фрегат
Pixabay.com

У побережья Дании столкнулись российский военный корабль и сухогруз. Балтийский флот рассказал, что в аварию попал малый противолодочный корабль «Казанец».

Первыми о столкновении судов сообщили датские военные. Авария произошла в проливе Эресунн, мост над которым соединяет Копенгаген и шведский город Мальмё.

Согласно данным сервиса Vessel Finder, в проливе находятся торговое судно Ice Rose и три военных корабля - один датский и два шведских. Российского судна там нет - это может указывать, что экипаж отключил транспондер, который с помощью радиосигнала передает данные о местоположении.

У Ice Rose нет сильных повреждений. Осмотреть российское судно у датских военных не было возможности. Визуально оно получило повреждения - на борту заметны вмятины.

Как стало известно РБК, причиной столкновения стала плохая видимость.

Ранее сообщалось, что Россия забрала у Венесуэлы и зарегистрировала в Росреестре крупнейший супертанкер.

темы
Россия
происшествия
Дания
столкновение
фрегат
сухогруз
2 мин