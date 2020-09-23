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У побережья Дании столкнулись российский военный корабль и сухогруз. Балтийский флот рассказал, что в аварию попал малый противолодочный корабль «Казанец».

Первыми о столкновении судов сообщили датские военные. Авария произошла в проливе Эресунн, мост над которым соединяет Копенгаген и шведский город Мальмё.

Согласно данным сервиса Vessel Finder, в проливе находятся торговое судно Ice Rose и три военных корабля - один датский и два шведских. Российского судна там нет - это может указывать, что экипаж отключил транспондер, который с помощью радиосигнала передает данные о местоположении.

У Ice Rose нет сильных повреждений. Осмотреть российское судно у датских военных не было возможности. Визуально оно получило повреждения - на борту заметны вмятины.

Как стало известно РБК, причиной столкновения стала плохая видимость.

Ранее сообщалось, что Россия забрала у Венесуэлы и зарегистрировала в Росреестре крупнейший супертанкер.