В Челябинской области создали пункты для медперсонала при отсутствии самих медиков
Cельские территории в Челябинской области столкнулись с нехваткой медицинских сотрудников. При этом, в регионе пустуют многие фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).
За последние два года в области открыли несколько новых ФАПов, однако желающих работать в глубинке найти оказалось сложнее.
Вот что пишет жительница поселка Витаминный Сосновского района п в группе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте»: «Алексей Леонидович, вы были в поселке Витаминный. Был построен хороший дом для врача фельдшерского пункта. Скажите, пожалуйста, когда будет врач? Наша поликлиника находится в Полетаево, добираться людям нелегко. У кого нет транспорта, такси 700 рублей туда и обратно. Как быть больным, люди вынуждены с температурой, давлением ехать».
Минздрав Челябинской области приводит статистику, согласно которой нехватка медперсонала для ФАПов составляет 20%.
«Всего средний медицинский персонал ФАПов региона на данный момент — 579 человек», — сообщили в ведомстве.
При этом, министерство запланировано строительство еще девяти районных ФАП, а также купило под эти же цели 11 готовых зданий, передает Znak.com.