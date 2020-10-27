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В Чечне силовики устроили перестрелку. Погибли два человека и трое пострадали

Дмитрий Байков
27 октября, 2020 12:27
1 мин
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фото: Flickr

В Чечне между бойцами СОБР и ОМОН произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще трое пострадали.

Инцидент произошел из-за разгоревшейся словесной перепалки в одном из кафе в селе Ачхой-Мартан. Сотрудники силовых структур устроили стрельбу. В результате трое человек получили ранения, двое скончались, пишет «РИА Новости».

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

темы
Россия
общество
стрельба
происшествие
Чеченская республика
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