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В Чечне раздадут по 100 тысяч за новорожденного ребенка

Антон Мельников
28 октября, 2020 22:00
1 мин
выаы
Pixabay

В Чечне родители получат по 100 тысяч рублей, если родившимся с 28 по 29 октября детям дали имя в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и ближайших сподвижников. Выплата будет производится от лица Регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Дети, рожденные в ночь на 29 октября и названные в честь Пророка Мухаммада (мир ему), членов его семьи и ближайших сподвижников, получат денежную сумму в размере 100 тыс. руб.», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что подобная акция происходит в Чечне ежегодно в день рождения Мухаммада, однако обычно выплата касается только родившихся мальчиков. В этом году деньги будут предоставлены и за рожденных девочек. Девочкам могут дать имена жен и дочерей пророка, передаёт «РБК».

темы
дети
Чечня
выплаты
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