В Чечне прокомментировали информацию о запрете СМИ цитировать Рамзана Кадырова
В Чечне прокомментировали появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что государственным СМИ РФ запретили цитировать главу республики Рамзана Кадырова без отмашки руководства.
По словам министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, сведения действительности не соответствуют — они фейковые. Он убеждён, что «безграничный авторитет Кадырова» стал залогом «успешного информационного сопровождения» спецоперации, которую РФ проводит на Украине.
Напомним, ранее два сотрудника ТАСС рассказали «Проекту» (был признан в РФ нежелательной организацией), что они получили строгое распоряжение публиковать новости о заявлениях Кадырова только после санкции начальства. Дело в том, что ранее глава Чечни критиковал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и помощника российского лидера Владимира Зеленского, из-за чего «страдали государственные СМИ», привыкшие к тому, что руководство РФ придерживается единой точки зрения.
В беседе с «Грозный информ» Дудаев пояснил, что с ТАСС налажены партнёрские отношения и информагентство продолжает цитировать Кадырова.