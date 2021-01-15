В части России начали снимать ограничения по COVID-19

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В Сибирском федеральном округе власти приняли решение отменить часть ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Вместо ограничений, власти будут активнее вакцинировать жителей от вируса.

В Иркутской области отменен запрет на проведение концертов. Также вернулись к работе местные театры, разрешено проводить ряд спортивных мероприятий. При этом в театрах сохранится ограничение на число посетителей, заполняемость зала не должна превышать 25%.

В Красноярске заведения общепита вернулись к предновогоднему режиму работы. До этого они закрывались в 21:00. Театры и концертные залы могут проводить мероприятия с соблюдением заполняемости в 50%. Спортивные мероприятия можно проводить при 25% заполнении.

Власти Алтайского края сообщили, что рекомендации по масочному режиму и соблюдению социальной дистанции сохраняются. При этом, с 16 января в регионе разрешено проводить корпоративы и праздники, передаёт «Интерфакс».