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В Буйнакске число отравившихся водой из-под крана превысило 300 человек

Сергей Михневич
17 января, 2021 13:20
1 мин
В Буйнакске число отравившихся водой из-под крана увеличилось.
Pixabay

В дагестанском Буйнакске выросло число обратившихся к врачам с признаками отравлениями водопроводной водой. На данный момент к медикам уже обратились 303 человека, из них 239 - дети.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети. На сегодня в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 — дети. За последние сутки выписаны 34 (пациента. — Ред.), тогда как поступивших было 10. Уже наблюдается положительная динамика», — сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

В водопроводной воде в Буйнакске обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella). Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Дагестану. Издано постановление, запрещающее использовать питьевую воду, которую подает система водоснабжения в разводящую городскую сеть, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

темы
Дагестан
Отравление
Буйнакск
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