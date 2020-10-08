В Британии выпустили новые драгоценные монеты в честь агента 007 Джеймса Бонда
Королевский монетный двор Великобритании выпустил новые монеты в честь суперагента спецслужб Джеймса Бонда.
Они выполнены из золота, серебра или сплава недрагоценных металлов. На ранее выпущенных моментах можно увидеть знаменитый автомобиль агента 007 Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарину Lotus Esprit.
На новых монетах есть изображение смокинга шпиона с выгравированной надписью «Взболтать, а не смешивать». Считается, что таким способом коктейль быстрее охладится и получится более ароматным, сообщает «Газета.ру».
Ранее монетный двор Великобритании отчеканил четыре золотые монеты весом в пять килограммов.
Каждая номиналом в пять тысяч фунтов стерлингов и стоит 300 тысяч фунтов (24,5 млн рублей). Также изготовлена монета в два килограмма номиналом в две тысячи фунтов. Ее стоимость составляет 199,5 тысячи фунтов (16,3 млн рублей).