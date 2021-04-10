В Британии почтили память принца Филиппа пушечными выстрелами

Люди

В Великобритании объявили траур. Сегодня, 10 апреля, британские военные дали 41 пушечный выстрел в память о принце Филиппе. Салют был дан в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и в Гибралтаре.

В настоящее время в Букингемском дворе идет подготовка церемонии прощания и похорон герцога Эдинбургского.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив несколько месяцев до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, он провел в больнице около месяца, пишет ТАСС.