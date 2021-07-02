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В ближайшие месяцы из ряда рабочих сфер в Калининградской области выдворят мигрантов. Так решили власти
2 июля, 2021 20:52
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Фото: Flickr
В Калининградской области иностранным гражданам на год запретят работать учителями, пекарями, воспитателями, а также водителями такси и автобусов. Соответствующий указ уже подписал глава региона Антон Алиханов.
В документе отмечается, что такие меры позволила принять статья О правовом положении иностранных граждан в РФ». Она допускает возможность властям региона каждый год решать, стоит ли привлекать мигрантов на те или иные должности, исходя из положения на рынке труда.
Желая избежать коллапса и, возможно, обвинений в дискриминации, областные власти дали работодателям три месяца на приведение рабочего штата к новой норме, то есть на выдворение с трудовых мигрантов с должностей.
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