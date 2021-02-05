В Ближайшие часы Москву накроют сугробы в 36 см

Общество

Из-за снегопада, который продолжается в Москве, к утру 5 февраля сугробы вырастут до 36 сантиметров.

Видимость ухудшится до 800 метров. По данным центра погоды «Фобос», в феврале в Москве и Подмосковье вновь наблюдается классическая зима с морозами и снегом. Ожидается похолодание, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, днем в европейской части России к концу недели температура воздуха днем будет опускаться ниже 10 градусов, а в Москве - до 15.