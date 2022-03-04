В ближайшее время слиток золота можно будет купить без налогов
Государственной думой был принят закон, по которому от налогов в скором времени будут освобождаться физические лица, принявшие решение о покупке драгоценных металлов.
В целом новый законопроект касается попытки урегулировать использование золотых слитков и драгоценных металлов простыми россиянами.
Информация об этом доступна в пояснительной записке, приложенной к тексту документа.
По оценкам, имеющимся у члена комитета по бюджету и налогам Владислава Резника, сегодня реальный спрос россиян на приобретение золотых слитков составляет около 50 тонн в год.
Пока приобретение в собственность любых драгметаллов, кроме монет, облагается двадцатипроцентным налогом. Таким образом принятая на данный момент система налогообложения выступает в качестве тормоза для тех, кто хотел бы использовать ценные природные металлы как инвестинструмент, - сообщает «РИА-Новости».