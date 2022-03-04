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В ближайшее время Россия столкнется с задержками в поставках целого ряда лекарств
4 марта, 2022 13:23
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Российской федерации начали появляться определенные сигналы о скорых задержках в поставках лекарственных препаратов.
Заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Виктор Фисенко выступил с предостережением во время заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
По словам чиновника, речь идет не о закрытии заводов или приостановке функционирования фармакологических производств, а о задержках поставок.
«Из-за логистических и транспортных проблем в России может значительно увеличится время и стоимость продукции», - передает слова Фисенко «РИА-Новости»
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