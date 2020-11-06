В Благовещенске автоледи залила бензин в салон автомобиля и сгорела в нем (ВИДЕО)

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Жительница Благовещщенска решила залить бензин в салон автомобиля.

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения на АЗС. Инцидент произошел на улице Нагорной. На кадрах видно, как женщина через заднюю дверь поливает топливом сиденья автомашины Hyundai.

При движении машина взорвалась вместе с 39-летней женщиной, она погибла мгновенно. По данному факту ведется доследственная проверка, сообщает телеканал «360».