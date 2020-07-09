В битве Рослесхоза и одинцовских депутатов за реликтовый лес поставит точку Мособлсуд

Общество

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Более чем полуторагодовалый судебный спор Рослесхоза с депутатами Одинцовского муниципалитета о включении реликтового Липкинского леса в планы по застройке может быть разрешен уже 14 июля.

Федеральное агентство лесного хозяйства пытается оспорить включение территории Липкинского леса в границы генерального плана поселения. Ранее 762 гектара леса были включены в генеральный план, который был утвержден главной муниципалитета Иванов Советниковым несмотря на категорические возражения Рослесхоза.

В случае отказа в удовлетворении административного иска территория реликтового леса уйдет в частные руки, при этом наиболее вероятным последствием станет немедленное уничтожение леса и застройка территории. Проект застройки леса уже подготовлен заинтересованными лицами.

Липкинский лес примечателен не только биоразнообразием и собственной уникальной экосистемой, но и историей. Именно здесь плутали солдаты Наполеона, а в начале Великой Отечественной войны на территории леса проходили ожесточенные бои. На территории лесного фонда до настоящего времени звучит эхо войны – группы археологов периодически находят здесь останки солдат и военную технику.

Столь богатая история Липкинксого лета получила внимание Президента России, в связи с чем Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры выиграло президентский грант на сохранение военно-исторических объектов. При это Липкинский лес входит в часть финансируемого грантом проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигродом».

По некоторым сведениям ранее стало известно о том, что территория Липкинского леса была отчуждена администрацией Одинцовского района агрокомплексу «Горки-2». Цена одного квадратного мета территории в рамках сделки составила 0 рублей 66 копеек за один квадратный метр земли.