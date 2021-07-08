В Беларуси заблокировали активно освещавший протесты сайт
В Беларуси заблокировали сайт оппозиционной газеты «Наша Нива». До этого то же самое сделали с крупным фрондерским порталом.
К сотрудникам газеты пришли с обысками. Редактор издания Егор Мартинович перестал выходить на связь.
Его заместитель Артем Гарбацевич подтвердил РБК, что идут обыски и возможны задержания. В рамках какого уголовного дела это происходит, ему неизвестно.
Сайт не открывается в России. В Министерстве информации Беларуси заявили, что блокировка сайта выполнена по запросу Генпрокуратуры.
Решение принято из-за нарушения закона о СМИ, который запрещает распространять информацию от имени не зарегистрированных в стране организаций.
Ранее в стране заблокировали портал Tut.by. Среди нарушений, способствующих закрытию, была публикация информации от имени фонда BYSOL, который занимается сбором помощи для пострадавших от протестов в республике.
Сайты Tut.by и «Наша Нива» объединяет то, что оба ресурса активно освещали протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента.