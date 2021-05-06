В Беларуси провели «казнь» у мемориала под Витебском
В Беларуси прошло мероприятие, посвященное приближающемуся Дню Победы. На нем инсценировали убийство жителей местной деревни нацистскими захватчиками, которое произошло в 1943 году.
Постановка прошла у основанного в 1983 году военного мемориала «Шуневка». Он был открыт в память об уничтоженных немцами деревнях Докшицкого района, где в годы войны было сожжено порядка сотни населенных пунктов и погибло более 20 тысяч человек.
В инсценировке «немцы» и «полицаи» сгоняли мирных жителей на «казнь», пишет TUT.BY. Была слышна стрельба, плач женщин и речь на немецком языке.
«<…> Вокруг «жертв» бегали девушки с красными полотнищами — это имитация «огня», в котором сгорели люди», - рассказало издание.
Напомним, мемориал «Шуневка» назван в честь одной из деревень, которая была сожжена нацистами 22 мая 1943 года. В трагедии погибло 66 жителей. После окончания войны деревня не возродилась.