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В Беларуси провели «казнь» у мемориала под Витебском

Антон Мельников
6 мая, 2021 15:25
1 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 15:25
1 мин
Youtube / Михаил Лапицкий
Youtube / Михаил Лапицкий

В Беларуси прошло мероприятие, посвященное приближающемуся Дню Победы. На нем инсценировали убийство жителей местной деревни нацистскими захватчиками, которое произошло в 1943 году.

Постановка прошла у основанного в 1983 году военного мемориала «Шуневка». Он был открыт в память об уничтоженных немцами деревнях Докшицкого района, где в годы войны было сожжено порядка сотни населенных пунктов и погибло более 20 тысяч человек.

В инсценировке «немцы» и «полицаи» сгоняли мирных жителей на «казнь», пишет TUT.BY. Была слышна стрельба, плач женщин и речь на немецком языке.

Facebook /
Facebook / Александра Цвирко

«<…> Вокруг «жертв» бегали девушки с красными полотнищами — это имитация «огня», в котором сгорели люди», - рассказало издание.

Напомним, мемориал «Шуневка» назван в честь одной из деревень, которая была сожжена нацистами 22 мая 1943 года. В трагедии погибло 66 жителей. После окончания войны деревня не возродилась.

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