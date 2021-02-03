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Общество
В Беларуси может появиться праздник аналогичный российскому
3 февраля, 2021 22:04
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Pixabay
Белорусские власти собираются учредить новый государственный праздник – День народного единства. Соответствующий вопрос будет проработан до конца февраля.
«До 1 марта проработают вопрос об установлении в Беларуси государственного праздника - Дня народного единства», - цитирует пресс-службу правительства «Интерфакс».
Отметим, что праздник с аналогичным названием существует в России, он отмечается 4 ноября.
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