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В Беларуси 25-летнюю россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима
6 мая, 2022 13:25
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instagram.com/sapega_sofia_
Спутницу бывшего белорусского оппозиционера Романа Протасевича приговорили к шести годам тюрьмы.
Известно, что шестилетний срок - лишь половина от того, что запрашивал прокурор для юной россиянки за раскрытие данных белорусских силовых структур.
По данным следствия, Сапега систематически публиковала в телеграм-канале «Черная книга Баларуси» личные данные белорусских силовиков, однако после ареста в содеянном раскаялась и приняла решение сотрудничать со следственными органами, - сообщает «Вечерний Телеграм».
Напомним, что девушка бывшего главреда NEXTA находилась в самолете, направлявшийся из Афин в Вильнюс. Борт был посажен в белорусской столице, так как на нем якобы находилась бомба. После посадки Протасевич и Сапега были арестованы.
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