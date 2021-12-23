В Башкирии больным сахарным диабетом прислали сладкие коробки
В канун Нового года детям-диабетикам в Стерлитамаке мэрия подарила конфеты. Уже не первый раз официальные власти присылают подобные соблазны семьям с детьми, которым к сладостям нельзя даже прикасаться. По многочисленным заявлениям возмущенных родителей, подобного рода «недоразумение» регулярно происходит из года в год.
Известно, что в некоторых районах республики Башкортостан к новогодним и другим подаркам местные власти подходят вдумчиво, «где-то дарят очень даже хорошие подарки, никак не связанные с конфетами», – говорят горожане, – но вот за то, что подарили в Стерлитамаке, неужели не стыдно?»
Несмотря на многочисленные комментарии под соответствующим постом на официальной странице главы Башкортостана Радия Хабирова, в пресс-службе Стерлитамака заверяют, что высланные сладости состоят преимущественно из фруктозы, а все необходимые технические требования, в том числе и возможные реакции диабетиков, учтены, – передает Lenta со ссылкой на пресс-службу.