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В Баренцевом море перевернулся катер. Спасены не все

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 13:18
1 мин
Photo
Flickr

В российски водах Баренцева моря перевернулся и затонул катер. На борту судна находились десять человек.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, катер перевернулся в вечер субботы в районе губы Вайда. По всей видимости, катер «Юбилейный» столкнулся со скалистым грунтом вблизи береговой линии.

На данный момент, семь человек спасены. Как сообщает «Интерфакс», спасатели МЧС ведут поиски еще троих. Подключены водолазы.

темы
МЧС
авария
Баренцево море
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