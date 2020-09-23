В Байкале уровень воды повысился до критического уровня

Pixabay

Пресс-служба правительства Республики Бурятия заявила, что уровень воды в озере Байкал достиг критического уровня. Необходимо начать сброс воды на Иркутской ГЭС.

По вопросу критического уровня воды состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС.

«В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что, по сведениям Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС" по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот… Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС", - сообщили в пресс-службе.

Региональное Минприроды Бурятии отмечает, что вода прибывает примерно на сантиметр в день, и уже видны негативные последствия.

Согласно правительству, принято решение об объявлении режима повышенной готовности в муниципальных образованиях прибрежных районов. Руководство заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий должно организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки, передает РИА «Новости».