Новости – Люди
Люди
В Австралии кандидату в сенат пришлось сняться с выборов — он сравнил Путина с Бэтменом
4 марта, 2022 14:01
1 мин
1 мин
Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net
У Владимира Путина в Австралии нашелся поклонник, которому пришлось сняться с выборов из-за поддержки действий российского президента на Украине.
Шон Амброуз должен был представлять на выборах Объединённую партию Австралии, однако после начатой в республике спецоперации, у него возникли разногласия с однопартийцами, которые вынудили его, в конце концов, выйти из игры.
Ранее в своем Twitter-аккаунте он пояснял, что поддерживает Путина, поскольку тот очень напоминает ему любимого героя детства — Бэтмена.
«Он хороший парень, который не обязательно играет по правилам, и чаще всего его неверно понимают, но он всегда рядом, когда нужен», - процитировал Амброуза RT.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости