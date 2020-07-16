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В августе для россиян на 3% подорожает газ

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 20:49
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

С 1 августа текущего года цена на природный газ для населения повысится на 3%. Соответствующий приказ ФАС России был зарегистрирован в Минюсте и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не опубликован.

Отметим, что ФАС еще в апреле публиковала проекы приказов о повышении цен на природный газ и для населения, и для промышленности с 1 июля. Однако подготовка приказа затянулась и повышения не произошло.

Ранее стало известно, что перевод автомобиля с бензина на газ станет для россиян почти бесплатным.

темы
Россия
общество
экономика
газ
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