Новости Общество
Общество
В Армении решили не запирать туристов в четырех стенах при въезде в страну
5 ноября, 2020 19:37
1 мин
Flickr
Власти Армении приняли решение разрешить всем, кто въезжает в республику имея на руках отрицательный тест на коронавирус, не уходить на самоизоляцию. Однако результатам должно быть не более, чем 72 часа.
Как сообщиле в армянском МИДе, в случае отсутвия необходимых результатов, прибывающие должны будут «пройти обязательное тестирование в аэропорту или пунктах забора проб на пересечении сухопутной границы и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР-обследования».
Как гласит Telegram-канал ведомства, озвученные правила подтверждены в новом постановлении правительства Армении.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин