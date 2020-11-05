В Армении решили не запирать туристов в четырех стенах при въезде в страну

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Власти Армении приняли решение разрешить всем, кто въезжает в республику имея на руках отрицательный тест на коронавирус, не уходить на самоизоляцию. Однако результатам должно быть не более, чем 72 часа.

Как сообщиле в армянском МИДе, в случае отсутвия необходимых результатов, прибывающие должны будут «пройти обязательное тестирование в аэропорту или пунктах забора проб на пересечении сухопутной границы и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР-обследования».

Как гласит Telegram-канал ведомства, озвученные правила подтверждены в новом постановлении правительства Армении.