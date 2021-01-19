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В Арктику занесли вызывающее слепоту и ожоги растение

Лилия Караева
19 января, 2021 17:00
2 мин
Борщевик
Pixabay.com

В Арктику занесли семена опасного борщевика Сосновского. Это растение может нанести вред хозяйству народов Севера и вытеснить традиционную флору, что грозит критическими изменениями в экосистемах региона.

Об этом сообщил Научный центр изучения Арктики. По его данным, ареал распространения растения достиг Мыса Каменного и Сеяхи.

Заведующий сектором охраны окружающей среды Роман Колесников заявил: «Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики». Его слова приводит телеканал «360».

Борщевик Сосновского дает в сезон до 20 тысяч семян. Растение устойчиво к неблагоприятному климату и не подвержено болезням. Оно обедняет видовой состав растительности на территории, где произрастает. Борщевик Сосновского опасен для человека - его сок может вызвать долго не заживающие ожоги, а при попадании в глаза привести к слепоте. Главный способ борьбы с растением - химическая обработка.

Ранее сообщалось о новом законе, по которому москвичей будут штрафовать за заросли борщевика на участке.

темы
наука
Арктика
Борщевик
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