В Англии на место сломанного памятника исторической личности поставили статую протестующей

Общество

YouTube/Channel 4 News

В Бристоле на место, где раньше стояла скульптура филантропа и работорговца Эдварда Колстона, поставили статую протестующей девушки.

Убийство чернокожего Джорджа Флойда привело к многочисленным протестам по всему миру, многие акции перерастали в акты вандализма. Так в Бристоле активисты движения Black Lives Matter, протестующие против расизма и неравенства, сломали памятник торговцу, политику, филантропу и работорговцу 17 века Эдварду Колстону.

После того как протестующие свергли статую Колстона с постамента, на него забралась темнокожая активистка и вскинула вверх руку. Многие успели сделать фото её жеста. Фотография послужила прототипом для статуи.

Скульптура девушки, которая вскинула руку, была установлена ровно на тот же постамент, где ранее стояла скульптура Колстона.

Мэр города Марвин Рис заявил, что будущее постамента и того, что на нем будет установлено, еще не решена и это «должны решать жители Бристоля», передает The Guardian. Также мэр добавил, что новая скульптура создавалась без участия властей и не получала разрешение на установку.