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В американских супермаркетах начали продавать осеннюю листву по цене трех Биг Маков

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 08:39
1 мин
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фото: Pixabay

Американские супермаркеты начали продавать опавшие кленовые листья. Об этом сообщает издание Planet Today.

Три веточки листьев стоят 15 долларов. В торговой сети отмечают, что листву в магазины поставляет фермерское хозяйство, которое имеет экологический сертификат.

Листья можно использовать в качестве декора. Ожидается, что в скором времени в продажу поступят ветки дуба и фисташковых деревьев, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии продают детально воссозданную копию поселения 1860-х годов город Меллонсфолли Ранч. Город продают за 7,5 млн долларов.

темы
США
общество
магазины
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