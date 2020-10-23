В американских супермаркетах начали продавать осеннюю листву по цене трех Биг Маков

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Американские супермаркеты начали продавать опавшие кленовые листья. Об этом сообщает издание Planet Today.

Три веточки листьев стоят 15 долларов. В торговой сети отмечают, что листву в магазины поставляет фермерское хозяйство, которое имеет экологический сертификат.

Листья можно использовать в качестве декора. Ожидается, что в скором времени в продажу поступят ветки дуба и фисташковых деревьев, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии продают детально воссозданную копию поселения 1860-х годов город Меллонсфолли Ранч. Город продают за 7,5 млн долларов.