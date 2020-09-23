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В Африке при загадочных обстоятельствах погибли несколько сотен слонов

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 07:12
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фото: Pixabay

Загадочная гибель нескольких сотен слонов в Ботсване в начале лета 2020 года озадачила специалистов. Сначала считалось, что в этом виноваты браконьеры, которые нередко отравляют этих животных, чтобы добыть ценные бивни.

Теперь причина установлена. Виновными в гибели слонов оказались цианобактерии, вызвавшие «цветение» и отравление воды на фоне долгой засухи.

Образцы воды исследовались в лабораториях Ботсваны, Южной Африки и США. Была найдена «комбинация нейротоксинов», которые способны провоцировать развитие тяжелых болезней и даже вести к гибели животных, пишет «Naked Science».

темы
Африка
ученые
слоны
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