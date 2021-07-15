В 2021 году российские военные стали чаще сбегать из части
Бегство из армии, увеличение тяжких преступлений, грабежей, случаев вымогательства характуризуют российскую армию в 2021 году. Соответствующий доклад обнародовал руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Сергей Федотов.
По его словам, инцидентов с самовольным оставлением службы стало больше. На 32,6% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.
Грабежей стало на 35,5% больше, а вымогательств - на 35,4%. Иногда солдаты действуют не в одиночку, а группой. Число таких преступлений выросло на 29,2%, сообщает телеканал «360».
Не все так пессимистично, есть позитивные изменения. На 5,9% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Стало меньше уклонистов от службы под видом болезни.
Ранее сообщалось, что у российской армии есть две слабости: она бесполезна в воздухе и на воде.