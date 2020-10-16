В 2021 году начнутся испытания пришедшего на смену «Федору» космического робота

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Испытания первого образца робота для открытого космоса начнут в 2021 году.

Изготовление «Теледроида» от компании «Андроидная техника» начнется в начале предстоящего года, а испытания его первого образца запланированы на вторую половину года.

«Теледроидом» для выхода в открытый космос будут управлять не только с Международной космической станции, но и с Земли. При этом костюм-аватар для него усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, российский робот «Федор», уже побывавший в космосе, будет использоваться для тестирования технологий, которые позже применят в новом космическом роботе. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, дальнейшее использование «Федора» предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе над проектом «Теледроид». В процессе будет создан робототехнический комплекс антропоморфного типа, для работы на поверхности МКС и выполнение ряда технических операций.